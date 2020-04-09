В Бурятии выявили всех контактировавших с заразившимися коронавирусом

ТАСС, 9 апреля. Все контактировавшие с заразившимися коронавирусом в Бурятии выявлены. Как в четверг заявил глава республики Алексей Цыденов, те из них, у кого диагноз не подтвержден, продолжают находиться на самоизоляции дома под наблюдением.

"У нас сегодня 60 человек с подтвержденным диагнозом, при этом девять из этих 60 мы уже выписали, то есть у нас процесс положительный. Вместе с тем все равно каждый день потихонечку прирастаем. Но мы знаем всех контактных, мы их всех выявили, всех определили, всех обследовали, у кого нет положительного диагноза, посадили на 14 дней под самоизоляцию домашнюю и продолжаем наблюдение. Так что у нас бесконтрольности нет, и это, мне кажется, главное, что на сегодня происходит", - рассказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

По словам Цыденова, в регионе начали работу около 2 тыс. предприятий при условии получения специального разрешения, что позволило выйти на работу порядка 25 тыс. жителей. "С этой недели мы потихоньку стали отпускать вожжи, мы создали специальный режим, когда предприятия заявляются, которые по указу президента и, скажем так, насущной необходимости нужно, чтобы они работали, - эти предприятия заявляются, подписывают на себя обязательство соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и ограничения. <...> Сегодня уже две тысячи таких предприятий и организаций получили допуск, это порядка 25 тыс. людей. В общем, процесс у нас потихоньку пошел, скажем так, это не вседозволенность, не welcome все сразу, это такой режим постепенного смягчения ограничений и постепенной реанимации экономики", - отметил глава региона.

Отвечая на вопрос о наличии в республике достаточного количества аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), Цыденов пояснил, что плановая потребность региона обеспечена на 50%, в настоящий момент такой аппарат необходим только одному заразившемуся. "91 аппарат ИВЛ у нас в запасе, это в наличии, на месте, у нас ситуация стабильная, нам рассчетно необходимо 173, это с запасом", - сказал он, уточнив, что достигнуты договоренности о дополнительных поставках.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.