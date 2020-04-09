Российские врачи расскажут о своей работе в эфире "Русского радио"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Радиостанция "Русское радио" запускает серию живых концертов "Золотой Микрофон", в рамках которых о своей профессии расскажут врачи из больниц Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе "Русской медиагруппы".

"В период распространения коронавирусной инфекции "Русское радио" считает своим долгом поддерживать слушателей и дарить им хорошее настроение, - сказали в пресс-службе. - Одна из наших главных задач сегодня - быть вместе с медиками, напомнить им, что все будет хорошо, и, конечно, благодарить их за самоотверженный труд и борьбу за жизнь пациентов. Весь апрель в эфире "Русского радио" будет посвящен представителям этой благородной профессии".

В рамках концертов о своей профессии расскажут врачи из больниц Москвы, Санкт-Петербурга и регионов: они ответят на вопросы ведущих и слушателей, поделятся историями о своем непростом труде.

Первой для врачей 10 апреля концерт даст певица Валерия.

"Я счастлива, что смогу подарить слушателям "Русского радио" свое выступление, - цитирует певицу пресс-служба. - Сейчас во время самоизоляции мы, артисты, скучаем по сцене, по зрителям. Без этого обмена энергией невозможно продолжение творчества. В эту пятницу - пусть и в онлайн-формате - мы с моими поклонникам вновь встретимся. Для меня большая честь, что мое выступление будет посвящено медицинским работникам, которые день и ночь, почти без отдыха несут свою службу".

В течение месяца звезды "Русского радио" выполнят музыкальные заявки медиков и "постараются поддержать их боевой дух". Серия концертов пройдет при поддержке телеканала НТВ.

Распространение коронавируса в России

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.