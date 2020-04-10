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Более половины россиян считают профессию врача престижной

Большинство респондентов, участвовавших в опросе, сказали, что к врачам они испытывают уважение и благодарность
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более половины россиян (56%) считают профессию врача престижной. Об этом свидетельствуют данные опросы сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"56% считают, что быть врачом престижно. В 2010 году аналогичной точки зрения придерживались 63% респондентов. Отрицательно на вопрос о престиже профессии ответили 18% респондентов, десять лет назад это мнение разделяли 14%" - говорится в сообщении сервиса.

Среди чувств, которые респонденты испытывают к врачам, россияне чаще всего называли уважение (63%) и благодарность (54%). В аналогичном опросе 2013 года об этих чувствах говорили 49% и 34% соответственно. Сейчас в отношении врачей стало гораздо меньше недоверия: 9% против 22% в 2013 году.

В опросе, проводившемся 6-9 апреля, приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из числа представителей экономически активного населения России 323 населенных пунктов.

SuperJob также опросил 500 врачей из 118 населенных пунктов России. 64% опрошенных медработников считают профессию престижной, при этом в 2010 году это мнение разделяли 67% врачей. Каждый четвертый считает, что профессия не престижна, 10 лет назад об этом говорил лишь каждый пятый.

30% врачей отметили, что хотели бы отдать детей в профильные медицинские вузы.

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