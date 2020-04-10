В посольство РФ в Канаде не поступали данные о заразившихся коронавирусом россиянах

ОТТАВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российское посольство не получало данные, что в Канаде есть граждане РФ, заразившиеся новым коронавирусом. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в дипломатической миссии РФ в Оттаве.

"Информации от официальных властей Канады или заявлений от российских граждан о заразившихся коронавирусом россиянах на данный момент в посольство России не поступало. Этот вопрос держится на контроле", - заявили в дипломатической миссии.

Российское посольство в Оттаве и консульский отдел продолжают работать в штатном режиме, но консульский отдел в связи с пандемией прекратил прием граждан. "В зданиях соблюдаются все необходимые эпидемиологические предосторожности. Сотрудники проинформированы о том, как можно предотвратить заражение коронавирусом", - добавил собеседник агентства.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились уже более 20 тыс. человек, свыше 500 инфицированных умерли, более 5,2 тыс. человек выздоровели.

В четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.