Психологи МЧС во избежание конфликтов в семье в условиях самоизоляции советуют брать паузы

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Психологи МЧС России советуют взять паузу и выделить время для себя, чтобы избежать конфликтов в семье во время самоизоляции из-за распространения коронавируса.

"Если чувствуете, что вас охватывает раздражение, возьмите паузу, например, сделайте несколько медленных глубоких вдохов и выдохов, при возможности, умойтесь прохладной водой, выйдите ненадолго в другую комнату", - говорится в памятке Центра экстренной психологической помощи МЧС, с которой ознакомился ТАСС. Во время такого перерыва психологи советуют успокоиться, оценить происходящее и продолжить общение.

Они также рекомендуют в условиях вынужденного нахождения в замкнутом пространстве проявлять заботу друг о друге, делая акцент на положительных эмоциях, - всей семьей посмотреть сериал, сделать уборку квартиры или приготовить еду. При этом важно договориться с близкими о личном пространстве или времени уединения для каждого - так называемое время для себя. "Для каждого человека продолжительность такого времени своя. Можно начать с 30 минут и ориентироваться на свое состояние", - говорится в рекомендациях. Не менее важно включить в режим дня общение по телефону или в интернете с людьми, которые находятся вне квартиры.

Психологи МЧС пояснили, что в ситуации вынужденного нахождения в замкнутом пространстве в семьях могут проявляться конфликты - как ситуационные, так и вызванные имеющимися проблемами во взаимоотношениях. "Основная стратегия - научиться избегать ситуационных конфликтов, застарелые проблемы отложить, дать возможность каждому реализовывать свои потребности", - советуют психологи.