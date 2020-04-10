Группу спасателей направили из Хабаровска в Забайкалье для защиты поселений от пожаров

ТАСС, 10 апреля. Группировка спасателей направлена из Хабаровска в Забайкальский край для помощи в защите населенных пунктов от охвативших регион природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в пятницу.

"Сегодня из Хабаровска в Читу самолетом Ан-74 убыла аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 30 человек. Задача спасателей - проведение превентивных мер и обеспечение защиты населенных пунктов в Забайкалье при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами", - говорится в распространенном релизе.

Спасатели оснащены ранцевыми огнетушителями, лопатами, генераторами, другим необходимым снаряжением и оборудованием. Группировку направят в те районы, где складывается наиболее сложная лесопожарная ситуация. По данным федеральной Авиалесоохраны, на Забайкалье сейчас приходится самое большое количество возгораний в стране - зафиксировано 34 пожара на площади почти 12, 8 тыс. га. В регионе в 29 районах и четырех городских округах Забайкалья введен особый противопожарный режим.