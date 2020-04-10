Сотни полицейских и сотрудников ФСБ ищут бежавших из-под карантина жителей Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области совместно с оперативниками МВД и ФСБ ведут поиски нескольких жителей, нарушивших карантинный режим, сообщил в пятницу журналистам губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, поиски решено вести круглосуточно, задействованы сотни сотрудников.

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"Вчера, 9 апреля, в срочном порядке пришлось собирать комиссию по чрезвычайным ситуациям, поскольку несколько человек исчезли из карантина. Утро 10 апреля началось с поиска этих людей. Работаем совместно с управлением ФСБ и полицией", - сообщил Лимаренко. Точное число скрывшихся в правительстве не называют.

В Сахалинской области зафиксированы семь случаев заражения, еще четыре человека вылечились. С 1 апреля там действует режим самоизоляции. Для нескольких тысяч человек предписан строгий карантин, за ними ведут наблюдение правоохранительные органы с помощью мобильной связи и системы "Безопасный город". Видеокамеры установлены по всему городу и могут идентифицировать человека, отслеживать перемещения. За нарушение последуют штрафы или уголовная ответственность.

По России 10,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть инфицирования приходится на Москву - почти 6,7 тыс. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации.