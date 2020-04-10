Как сохранить психическое здоровье во время пандемии. Рекомендации МЧС

Чувство подавленности и беспомощности, напряженность в отношениях с близкими, находящимися с вами в одной квартире, сложности с организацией работы и быта, страх, что вам так и не удастся приспособиться к новым условиям, — все эти проявления дискомфорта говорят о наличии психологических сложностей с адаптацией.

Основная причина таких проявлений кроется в отсутствии четкого плана действий. Ваша задача — сформировать для себя такой план — сначала на несколько часов, дней или даже недель. Распишите режим дня: время пробуждения и отхода ко сну, завтрака, обеда и ужина. Если у вас есть удаленная работа, спланируйте начало и конец рабочего дня. Договоритесь с близкими о границах личного пространства и личном времени для всех домочадцев. Распределите домашние дела между членами семьи. Старайтесь продолжать дистанционное общение с друзьями и родственниками, с которыми привыкли видеться регулярно. Не забывайте о старых привычках и старайтесь формировать новые.

Когда к вам вернется ощущение предсказуемости событий, психологическое состояние улучшится.