Аэропорты Кубани запускают проект "Их именами!", посвященный дню авиации и 75-летию Победы

СОЧИ, 10 апреля. /ТАСС/. Проект "Их именами!", приуроченный ко Всемирному дню авиации и космонавтики и празднованию 75-летия дня Победы, стартует в соцсетях аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова.

"Международный аэропорт Сочи имени Виталия Севастьянова сообщает о запуске в социальных сетях проекта "Их именами!", приуроченного ко Всемирному дню авиации и космонавтики и празднованию 75-летия дня Победы", - сообщили в пресс-службе.

Основная цель проекта - рассказать о людях и их подвигах, почему улицы городов заслужено носят их имена. Кроме того, не менее важным является желание привлечь внимание к истории страны и города, а также показать, какое место в жизни людей занимает авиация, добавили в пресс-службе.

Первые посты нового проекта появятся в соцсетях аэропортов 12 апреля. До 20 сентября 2020 года пользователи соцсетей смогут увидеть ряд публикаций, связанных общим замыслом. Отмечается, что проект стартует с публикации об улице Севастьянова, дважды Героя Советского Союза, имя которого носит аэропорт Сочи. Выход публикаций запланирован с периодичностью один раз в неделю.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова образован в 1945 году, был реконструирован и модернизирован в 2007-2013 годах. Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений. По итогам 2019 года пассажиропоток Сочинского аэропорта составил около 6,8 млн человек. 31 мая 2019 года после подписания президентом РФ Указа "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством", Международному аэропорту Сочи было присвоено имя летчика-космонавта Виталия Ивановича Севастьянова.