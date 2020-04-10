ФМБА планирует исследовать эффективность "Мефлохина" от COVID-19 на животных

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое Агентство (ФМБА) планирует провести исследование на животных моделях эффективности препарата "Мефлохина", который доказал эффективность против коронавируса на культурах клеток. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС, в пятницу сообщили в пресс-службе ФМБА.

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"В связи с доказанным сильным противокоронавирусным эффектом на культуре зараженных клеток, планируем проверить погашение цитопатического действия коронавируса под влиянием "Мефлохина" в моделях in vivo на животных", - приводит пресс-служба слова главы агентства Вероники Скворцовой.

Глава ФМБА также отметила, что изучение клинических свойств препарата проводится на базе трех учреждений, подведомственных ФМБА.

"Доказано, что "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека", - отметила Скворцова.

Ранее сообщалось, что Научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата "Мефлохин". Отмечалось также, что разработки были проведены с учетом рекомендаций ВОЗ. Кроме того, ФМБА ведет работу по созданию схемы профилактики коронавирусной инфекции на основе "Мефлохина".