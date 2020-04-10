Нарушивший социальную дистанцию журналист из Королева задержан

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Журналист из Королева Московской области Роман Иванов, в отношении которого составлен первый в России протокол за несоблюдение социальной дистанции в рамках ограничительных мер в условиях распространения коронавируса, задержан и находится в специальном помещении полиции. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В настоящее время правонарушитель находится в специальном помещении для содержания задержанных лиц, так как одной из санкций статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях является наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток", - сказали в пресс-службе.

В главке также уточнили, что инцидент произошел 5 апреля на улице Соколова в микрорайоне Юбилейный, когда группа местных жителей пыталась остановить прокладку ливневой канализации, ради которой вырубают зеленые насаждения. По версии полиции, Иванов отказался выполнять неоднократные законные требования полицейских покинуть место сбора, в связи с этим и был доставлен в отдел полиции.

Ранее адвокат Иванова Леонид Соловьев сообщил, что в пятницу в отношении его подзащитного составлены два протокола об административных правонарушениях: по статье 19.3 ("Невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан") и по ч. 2 ст. 6.3 ("Несохранение дистанции более 1 метра от других граждан"). Он отметил, что материалы дела об административном правонарушении журналиста должен рассмотреть Королёвский городской суд. По словам адвоката, его подзащитный связывает составление протоколов с его общественной деятельностью - участием в серии протестов против вырубки деревьев в Королеве. Ранее Иванова пытались привлечь за неподчинение законному требованию представителя власти, но суд вернул материалы в полицию, рассказал Соловьев.