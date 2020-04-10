CNN: смертность от коронавируса в США намного ниже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Показатели смертности в США от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний пока несоизмеримо выше, чем от осложнений, вызванных новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу телекомпании CNN официальный представитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов Джефф Ланкашир.

Как он уточнил, у ЦКПЗ пока нет точных данных о смертности в стране в зависимости от причины за 2020 год и нет полных подтвержденных сведений за предыдущий год. С января по апрель 2018 года в США от сердечно-сосудистых заболеваний умерли более 234 тыс. человек, а от онкологических заболеваний - около 199 тыс. "В настоящий момент возможность того, что COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) хотя бы приблизится к этим показателям, исключена", - отметил Ланкашир.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 473 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 836 человек, выздоровели 26 570.