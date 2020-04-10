Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье превысило 1 тыс.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"К сожалению, коронавирус распространяется - мы перевалили за тысячу заболевших", - сказал губернатор.

Он добавил, что в Московской области выявляют все больше больных пневмонией - средней тяжести и "тяжелых". Именно для них были подготовлены койки, которые оснащены кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких и всем необходимым.

"Наша задача - не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах. Для этого карантин. Для этого со следующей недели мы, по сути, полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия", - сообщил Воробьев.