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Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье превысило 1 тыс.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Московской области выявляют все больше больных пневмонией - средней тяжести и "тяжелых"
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"К сожалению, коронавирус распространяется - мы перевалили за тысячу заболевших", - сказал губернатор.

Он добавил, что в Московской области выявляют все больше больных пневмонией - средней тяжести и "тяжелых". Именно для них были подготовлены койки, которые оснащены кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких и всем необходимым.

"Наша задача - не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах. Для этого карантин. Для этого со следующей недели мы, по сути, полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия", - сообщил Воробьев.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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