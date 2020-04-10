Крупнейший в мире планетарий в Петербурге собрал станок для выпуска 36 тыс. масок в день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Самый большой в мире планетарий, расположенный в Санкт-Петербурге, запустил станок по производству заготовок для медицинских масок. Мощность установки составляет 36 тыс. масок в день, они будут распространяться при покупке билетов в планетарий, а также бесплатно направляться в медучреждения, говорится на официальной странице планетария в Facebook.

Продажа билетов в планетарий продолжается, и хотя пока из-за ограничительных мер учреждение закрыто, билет будет действителен в течение 2020 года.

"Спустя неделю изоляции в цеху планетария мы собрали наш станок, он выдает по 36 тыс. заготовок масок в день. Пришивать "ушки" к такому количеству мы не успеваем", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что планетарий планирует также запустить собственную линию по производству дезинфицирующих средств.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.