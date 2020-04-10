В храмах ЦФО планируют отметить вербное Воскресенье с соблюдением мер предосторожности

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Регионы ЦФО пока не планируют полностью отказываться от церковных служб в Вербное воскресенье, которое отмечается в этом году 12 апреля. При этом верующие будут соблюдать все необходимые в ситуации с пандемией меры предосторожности - надевать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

По данным на 10 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, составило 587. В Брянской области заразились 97 человек, в Тульской - 71, Ивановской - 60, Липецкой - 55, Владимирской - 42, Воронежской - 37, Рязанской - 38, Тамбовской - 33, Курской - 21, Тверской - 24, Белгородской - 26, Орловской - 24, Ярославской и Смоленской- 13, Костромской - 15, в Калужской -18. Во Владимирской области умер мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Костромской - 70-летняя женщина.

Меры предосторожности в храмах

Православные храмы в регионах Центрального Федерального округа открыты, но местные епархии советуют оставаться дома при первых признаках недомогания, держать социальную дистанцию. В Ярославской области в Вербное воскресенье службы будут проводиться на усмотрение настоятелей - верба будет либо передаваться в гигиенических перчатках со всеми необходимыми мерами предосторожности, либо будет освящаться принесенная верующими с собой. Пресс-секретарь Ярославской епархии отец Александр (Сатомский) сообщил ТАСС, что в обителях приостановлен организованный прием паломников, в Свято-Введенском Толгском монастыре, одном из крупнейших паломнических центров региона, приостановлено и экскурсионное сопровождение.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий обратился к жителям, отметив, что стоит избегать посещения храмов при появлении симптомов простудного заболевания. "Если кто-то из вас будет чувствовать какое-то простудное недомогание, какое-то сомнение в ощущении своего самочувствия, не надо заставлять себя, превозмогая [недомогание], идти в храм. Когда приходите в храм, обязательно приносите с собой маски, надевайте их, соблюдайте санитарные нормы, которые для этого сегодня требуются", - говорится в обращении.

Службы будут проводиться и в Воронежской области, по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. Над регионом совершен воздушный крестный ход со старинной иконой Божией Матери "Дивногорская-Сицилийская". Они известна тем, что после крестного хода с ней в 1831 году во время эпидемии холеры в городе Коротяке Воронежской области не заболел и не умер ни один человек, в 1847 году в Острогожске Воронежской губернии прекратились случаи заболевания и гибели от холеры. Митрополия Орловской области рекомендует соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщил ТАСС секретарь Костромской епархии Валерий Бунтеев, службы в храмах продолжаются, но их посещает небольшое количество прихожан. Ожидается, что в Вербное воскресенье большого скопления людей не будет. "Мы не раздаем вербу в храме, у нас нет такой практики. Если люди хотят, они приходят с вербой - мы освящаем", - сказал отец Валерий. Он отметил, что при освящении верба не выпускается из рук. По его словам, работники, убирающиеся в храме, носят маски и перчатки, используют дизенфицирующие препараты.

Меры при праздновании Пасхи

В Брянской области организовали централизованное освящение куличей на местах их производства - хлебокомбинатах, пекарнях. Во избежание массового скопления верующих в храмах будет организована онлайн-трансляция пасхального богослужения, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Тамбове пасхальные богослужения планируют проводить на улице. Сейчас решается вопрос о том, чтобы установить на Соборной площади около Спасо-Преображенского кафедрального собора большой светодиодный экран, на котором будет транслироваться богослужение, которое по традиции будет вести митрополит Феодосий. Будет ли крестный ход, пока не уточняется. Как говорят в епархии, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

О вирусе

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.