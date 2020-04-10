Число заразившихся коронавирусом на авианосце Theodore Roosevelt выросло до 447

ТАСС, 10 апреля. Число заразившихся коронавирусом членов экипажа американского авианосца Theodore Roosevelt возросло до 447. Об этом сообщается в пятницу на сайте ВМС США.

"По состоянию на 10 апреля 92% членов экипажа Theodore Roosevelt протестированы на [вызываемое новым коронавирусом заболевание] COVID-19, зафиксировано 447 положительных и 3248 отрицательных результатов. 3155 членов команды покинули корабль", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 155 заразившихся на авианосце.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt в конце марта. Командир судна Бретт Крозье был освобожден от должности после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам. Занимавший должность и. о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся. Впоследствии Модли извинился за свои слова, а во вторник покинул свой пост.