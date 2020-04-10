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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге ежедневно выявляют около 60 случаев нарушения самоизоляции

Глава городского комитета территориального развития Александр Бельский сообщил, что всего в Петербурге около 8 тыс. человек, которые вернулись из-за границы и находятся на самоизоляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга совместно с правоохранительными органами ежедневно фиксируют около 60 случаев нарушения режима самоизоляции вернувшимися из-за границы жителями. Об этом в эфире программы "Петербург против коронавируса" в пятницу сообщил глава городского комитета территориального развития Александр Бельский.

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"Есть люди, которые вернулись и находятся на самоизоляции, их сейчас порядка 7-8 тыс. человек, которые находятся дома. Они нарушают [режим самоизоляции], мы совместно с МВД ведем эту статистику. Ежедневно порядка 60 человек выходят на улицу. Конечно, мы объясняем, мы с ними созваниваемся, ведем диалог, но они все равно выходят. <…> Это опасность", - сказал Бельский.

По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге на карантине находятся 7958 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 6312 на самоизоляции, 1589 - контактные. Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 408 случаев заражения COVID-19. Умерли 4 человека, выздоровели 59 человек.

Ранее в пятницу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что службы, контролирующие соблюдение режима карантина в городе, составили 300 протоколов в отношении нарушителей. Он также отметил, что выступил с обращением к работодателям о том, что нарушители режима самоизоляции не должны получать отпускные за это время и часть больничных.

Беглов в пятницу подписал обновленное постановление о противодействии распространению коронавируса. В нем отмечено, что по 30 апреля вводятся дополнительные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях, посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других объектов для развлечений и досуга, а также букмекерских контор и тотализаторов. Как пояснили в власти города, ответственность за нарушение этих запретов будут нести не только владельцы и арендаторы помещений, но и посетители.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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