Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"Рейс совершил успешную посадку в 21:41 мск", - сказали в пресс-службе.

Самолет с 228 российскими туристами, в том числе двумя грудными детьми на борту, вылетел из аэропорта Пхукета примерно в 15:00 по местному времени (11:00 мск). Предполагается, что рейс высадит часть пассажиров в Петербурге, а затем самолет направится в Москву.

По состоянию на 5 апреля, согласно обновленным спискам российского посольства в Таиланде, около 6 тыс. россиян не могли вылететь из Таиланда в Россию. Часть из них уже была ранее перевезена рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск из бангкокского аэропорта Суваннапхум.

В Таиланде из-за пандемии коронавируса на территории всей страны с 22:00 до 4:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).