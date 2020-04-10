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В Турции 11 апреля вводится комендантский час в 30 городах

Запрет будет длиться 48 часов

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли решение ввести 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 30 городов и всей провинции Зонгулдак. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства внутренних дел Турции.

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"С 00:00 11 апреля до 00:00 13 апреля для всех наших граждан вводится запрет на выход на улицу в 30 городах (Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измирл, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван), а также в провинции Зонгулдак", - отмечается в сообщении.

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ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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