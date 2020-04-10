Регионы ЮФО продлевают режимы самоизоляции

КРАСНОДАР, 10 апреля. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции продлевают в регионах Южного федерального округа, где за прошедшие сутки подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также раздают продуктовые наборы многодетным семьям, а врачам - горячие обеды.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южном федеральном округе выросло до 280. В Краснодарском крае подтверждены 125 случаев инфицирования, 29 - в Ростовской области, в Крыму и Волгоградской области - по 28, 23 - в Калмыкии, 21 - в Астраханской области, 20 - в Адыгее, шесть - в Севастополе. За все время в ЮФО вылечились и выписаны за все время из больниц 54 человека, три человека умерли.

Усиление мер

Новый случай заражения в Севастополе, подтвержденный накануне, как отметил врио губернатора Михаил Развожаев, "поставил крест на планах в ближайшие дни ослаблять режим самоизоляции". Режим продлен до 19 апреля. "Полную изоляцию продляем в Севастополе еще на одну неделю - до следующего воскресенья включительно, усиливается жесткий контроль пропускного режима", - отметил Развожаев на заседании правительства.

В Крыму депутаты Госсовета региона приняли поправки к региональному закону об административных правонарушениях, и теперь за нарушение самоизоляции в период действия режима повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса для граждан введены штрафы до 5 тыс. рублей.

В Волгоградской области власти, наоборот, ослабили режим самоизоляции. Власти региона определили 12 видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующих ограничений.

"В период действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не приостанавливается деятельность организаций следующих сфер: обращение с отходами; благоустройство территорий; лесное хозяйство и экология; социальная сфера; строительство, архитектура и градостроительство; обеспечение безопасности; полиграфия; сельское хозяйство; промышленность, обрабатывающее производство; торговля, общественное питание, услуги; информационные технологии, связь; специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная)", - сказано в сообщении на сайте администрации региона. Но, в то же время, власти приняли решение обязать всех прибывающих из регионов страны, где выявлены случае заражения коронавирусом, в течение 14 дней находиться дома на карантине.

Аналогичное решение приняли и в Краснодарском крае. В своем видеообращении губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 апреля в регионе откроются ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, станции СТО, и автомойки самообслуживания. "Однако запрет на передвижения между муниципальными образованиями края в рамках карантина будет сохранен. Это нужно для того, чтобы вдруг возникшая неблагополучная эпидемиологическая обстановка в одном муниципальном образовании, не смогла распространиться на другие муниципальные образования края", - добавил Кондратьев.

Также сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ, согласно которому могут возобновить свою деятельность организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере строительства и производства строительных материалов, осуществляющие деревообработку и торговлю лесоматериалами, промышленное производство. "Кроме того, разрешена работа ремонтных мастерских, автомагазинов и ряда других предприятий. Всего перечень включает 17 видов деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Продуктовые наборы и горячие обеды

Волонтеры, бизнесмены и общественники помогают малообеспеченным в регионах округа. К примеру, депутаты Элистинского горсобрания с участием предпринимателей республики собрали по 100 продуктовых наборов, которые вручат одиноким многодетным мамам Элисты. А бизнесмены республики приняли решение также поддержать пожилых людей и подарить более 70 продуктовых наборов, включающих мясные изделия, консервы, муку, крупы, овощи, одиноким старикам и инвалидам старше 65 лет, состоящим на надомном социальном обслуживании. Фермер республики, пожелавший остаться неизвестным, передал для одиноких пожилых людей 26 пакетов, в каждом из которых было по 5 кг свежей говядины.

В Краснодаре мэр города Евгений Первышов организовал бесплатные обеды тем, кто работает на первой линии борьбы с коронавирусной инфекцией - медикам специализированной клинической инфекционной больницы в городе.

Сочинская компания "Метрополис" закупила для медицинских учреждений города 40 кислородных баллонов для аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 2,5 тысячи литров антисептика и 20 тысяч масок, добавили в пресс-службе администрации.

Также медики Сочи получили 800 костюмов с самой современной защитой, сообщили в пресс-службе горадминистрации курорта. Именно такой костюм был на президенте РФ Владимире Путине во время его визита в Коммунарку.

Конкурсы онлайн и концерты в многоэтажках

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт на своих страницах в социальных сетях дал старт конкурсу для тех, кто находится на самоизоляции. Условия просты: нужно разместить в социальных сетях фотографии и видеоролики (не более 1 минуты) с хештегом #ЯсемьЯлта #сидимдомаЯлта #мывместеЯлта. Срок проведения конкурса - до окончания самоизоляции. Победителям и участникам будут вручены призы.

На Кубани одна из местных телекомпаний устраивает концерты музыкантов с балконов многоэтажных домов. Об этом сообщила ТАСС ведущая программы "Хорошее утро" на телеканале Кубань 24 Нина Мончинская.

"У тех людей, которые живут в высотках и панельных домах и выходят на улицы исключительно на балкон, конечно, настроение с каждым днем все хуже. Не хватает энергии творческой, собственно, это и сподвигло устроить такую акцию. К нам присоединились талантливые музыканты. Пока у нас выступали саксофонисты и оперная певица", - сказала Мончинская, уточнив, что подобная практика будет продолжаться.

В социальных сетях жителей Краснодара появились видео с саксофонистом и оперной певицей, которые устроил концерты на балконах многоэтажных домов. Жители позитивно встретили выступление, наблюдая из своих квартир, а после - поблагодарили артистов овациями.