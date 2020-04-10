{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Регионы ЮФО продлевают режимы самоизоляции

Волонтеры, бизнесмены и общественники собирают продуктовые наборы для малоимущих и организовывают бесплатные обеды для медиков

КРАСНОДАР, 10 апреля. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции продлевают в регионах Южного федерального округа, где за прошедшие сутки подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также раздают продуктовые наборы многодетным семьям, а врачам - горячие обеды.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южном федеральном округе выросло до 280. В Краснодарском крае подтверждены 125 случаев инфицирования, 29 - в Ростовской области, в Крыму и Волгоградской области - по 28, 23 - в Калмыкии, 21 - в Астраханской области, 20 - в Адыгее, шесть - в Севастополе. За все время в ЮФО вылечились и выписаны за все время из больниц 54 человека, три человека умерли.

Усиление мер

Новый случай заражения в Севастополе, подтвержденный накануне, как отметил врио губернатора Михаил Развожаев, "поставил крест на планах в ближайшие дни ослаблять режим самоизоляции". Режим продлен до 19 апреля. "Полную изоляцию продляем в Севастополе еще на одну неделю - до следующего воскресенья включительно, усиливается жесткий контроль пропускного режима", - отметил Развожаев на заседании правительства.

В Крыму депутаты Госсовета региона приняли поправки к региональному закону об административных правонарушениях, и теперь за нарушение самоизоляции в период действия режима повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса для граждан введены штрафы до 5 тыс. рублей.

В Волгоградской области власти, наоборот, ослабили режим самоизоляции. Власти региона определили 12 видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующих ограничений.

"В период действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не приостанавливается деятельность организаций следующих сфер: обращение с отходами; благоустройство территорий; лесное хозяйство и экология; социальная сфера; строительство, архитектура и градостроительство; обеспечение безопасности; полиграфия; сельское хозяйство; промышленность, обрабатывающее производство; торговля, общественное питание, услуги; информационные технологии, связь; специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная)", - сказано в сообщении на сайте администрации региона. Но, в то же время, власти приняли решение обязать всех прибывающих из регионов страны, где выявлены случае заражения коронавирусом, в течение 14 дней находиться дома на карантине.

Аналогичное решение приняли и в Краснодарском крае. В своем видеообращении губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 апреля в регионе откроются ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, станции СТО, и автомойки самообслуживания. "Однако запрет на передвижения между муниципальными образованиями края в рамках карантина будет сохранен. Это нужно для того, чтобы вдруг возникшая неблагополучная эпидемиологическая обстановка в одном муниципальном образовании, не смогла распространиться на другие муниципальные образования края", - добавил Кондратьев.

Также сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ, согласно которому могут возобновить свою деятельность организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере строительства и производства строительных материалов, осуществляющие деревообработку и торговлю лесоматериалами, промышленное производство. "Кроме того, разрешена работа ремонтных мастерских, автомагазинов и ряда других предприятий. Всего перечень включает 17 видов деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Продуктовые наборы и горячие обеды

Волонтеры, бизнесмены и общественники помогают малообеспеченным в регионах округа. К примеру, депутаты Элистинского горсобрания с участием предпринимателей республики собрали по 100 продуктовых наборов, которые вручат одиноким многодетным мамам Элисты. А бизнесмены республики приняли решение также поддержать пожилых людей и подарить более 70 продуктовых наборов, включающих мясные изделия, консервы, муку, крупы, овощи, одиноким старикам и инвалидам старше 65 лет, состоящим на надомном социальном обслуживании. Фермер республики, пожелавший остаться неизвестным, передал для одиноких пожилых людей 26 пакетов, в каждом из которых было по 5 кг свежей говядины.

В Краснодаре мэр города Евгений Первышов организовал бесплатные обеды тем, кто работает на первой линии борьбы с коронавирусной инфекцией - медикам специализированной клинической инфекционной больницы в городе.

Сочинская компания "Метрополис" закупила для медицинских учреждений города 40 кислородных баллонов для аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 2,5 тысячи литров антисептика и 20 тысяч масок, добавили в пресс-службе администрации.

Также медики Сочи получили 800 костюмов с самой современной защитой, сообщили в пресс-службе горадминистрации курорта. Именно такой костюм был на президенте РФ Владимире Путине во время его визита в Коммунарку.

Конкурсы онлайн и концерты в многоэтажках

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт на своих страницах в социальных сетях дал старт конкурсу для тех, кто находится на самоизоляции. Условия просты: нужно разместить в социальных сетях фотографии и видеоролики (не более 1 минуты) с хештегом #ЯсемьЯлта #сидимдомаЯлта #мывместеЯлта. Срок проведения конкурса - до окончания самоизоляции. Победителям и участникам будут вручены призы.

На Кубани одна из местных телекомпаний устраивает концерты музыкантов с балконов многоэтажных домов. Об этом сообщила ТАСС ведущая программы "Хорошее утро" на телеканале Кубань 24 Нина Мончинская.

"У тех людей, которые живут в высотках и панельных домах и выходят на улицы исключительно на балкон, конечно, настроение с каждым днем все хуже. Не хватает энергии творческой, собственно, это и сподвигло устроить такую акцию. К нам присоединились талантливые музыканты. Пока у нас выступали саксофонисты и оперная певица", - сказала Мончинская, уточнив, что подобная практика будет продолжаться.

В социальных сетях жителей Краснодара появились видео с саксофонистом и оперной певицей, которые устроил концерты на балконах многоэтажных домов. Жители позитивно встретили выступление, наблюдая из своих квартир, а после - поблагодарили артистов овациями.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайМарий ЭлКрымВолгоградская областьСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Украине коронавирусом заразились 334 медика
Всего в стране заболели 2203 человека, сообщили в Минздраве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС