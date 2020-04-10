Семь регионов России усилили ограничения из-за пандемии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Решение ввести дополнительные ограничения для бизнеса и населения из-за распространения коронавируса в пятницу приняли власти семи из 85 субъектов РФ, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

В России из-за пандемии уже действует ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат; ограничен список предприятий, которые могут функционировать в это время; режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ. В большинстве субъектов он действует для граждан всех возрастов, в некоторых - только для лиц старше 65 лет, людей, попадающих в группу риска или приезжающих из других регионов страны.

Некоторые субъекты в пятницу приняли решение ужесточить порядок передвижения. Как сообщил губернатор Антон Алиханов, в Калининградской области на следующей неделе введут справки для граждан, продолжающих работать во время самоизоляции. Меры усилили из-за того, что "дисциплина начинает снижаться", пояснил он. В Пермском крае в пятницу объявили о внедрении цифровой системы оформления пропусков для выхода на работу, в тестовом режиме она начнет действовать в ближайшие дни. Ранее подобные сервисы были введены еще в четырех регионах Поволжья.

В Татарстане, который установил подобную систему одним из первых, с 10 апреля усиливают патрулирование городов. По данным властей, жители обеспокоены тем, что в период действия особого режима на улицах многолюдно. В Марий Эл ввели временный запрет на продажу алкогольной продукции с 18 до 14 часов, так как в республике выросло число обращений из-за проблем с алкоголем, зарегистрирована одна смерть из-за его чрезмерного употребления. В Туве до 30 мая запретили любительскую и спортивную охоту на все виды ресурсов, в Рязанской области ограничение распространяется только на охоту на птиц.

Власти Красноярского края из-за пандемии ограничат въезд в краевой центр и его пригороды - попасть на эту территорию можно будет только через пропускной пункт с проверкой личности и состояния здоровья. Край стал 25-м регионом России, где для противодействия распространению коронавирусной инфекции ввели особый режим передвижения. Некоторые субъекты установили ограничения только для отдельных населенных пунктов, часть из них пересмотрела условия въезда на территорию всей области.

При этом другие регионы, где ситуация с распространением коронавируса менее сложная, смягчают меры. Так, власти Кировской области, Ненецкого автономного округа в пятницу расширили список организаций, которые при соблюдении мер безопасности могут функционировать во время нерабочих дней, послабления сделаны, в частности, для малого и среднего бизнеса. Такие меры приняли и в Псковской области - например, фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки на улице.

Ситуация с коронавирусом

При этом в некоторых из них меры действуют не для всех, а только для определенной части населения - например, для лиц старше 65 лет и групп риска. В части субъектов Сибири и Дальнего Востока помещают на карантин тех, кто прибывает из других регионов страны. В ряде регионов России введены спецпропуска - появление на улице без них рассматривается как нарушение самоизоляции.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.