{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семьям в Новгородской области выплатят пособия на детей от трех до семи лет в 2020 году

Средства выделят семьям, чей доход не превышает прожиточного минимума

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области в пятницу подписал указ, регламентирующий порядок и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям, чей доход не превышает прожиточный минимум. Право на выплаты получили более 10,5 тыс. детей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.

"Новые выплаты на детей 3-7 лет новгородские семьи начнут получать с июня. Соответствующий указ сегодня, 10 апреля, подписал глава региона Андрей Никитин. Выплата в размере 5497 рублей будет назначена семьям, в которых в общей сложности проживают более 10,5 тысяч детей", - говорится в сообщении.

Выплаты будут производить на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Если в семье под этот возрастной критерий попадают несколько, то пособие назначат на каждого ребенка. Выплата будет предоставляться за период, начиная с 1 января 2020 года.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Украине коронавирусом заразились 334 медика
Всего в стране заболели 2203 человека, сообщили в Минздраве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС