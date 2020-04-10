Семьям в Новгородской области выплатят пособия на детей от трех до семи лет в 2020 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области в пятницу подписал указ, регламентирующий порядок и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям, чей доход не превышает прожиточный минимум. Право на выплаты получили более 10,5 тыс. детей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.

"Новые выплаты на детей 3-7 лет новгородские семьи начнут получать с июня. Соответствующий указ сегодня, 10 апреля, подписал глава региона Андрей Никитин. Выплата в размере 5497 рублей будет назначена семьям, в которых в общей сложности проживают более 10,5 тысяч детей", - говорится в сообщении.

Выплаты будут производить на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Если в семье под этот возрастной критерий попадают несколько, то пособие назначат на каждого ребенка. Выплата будет предоставляться за период, начиная с 1 января 2020 года.