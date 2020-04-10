ОП готова предложить правительству перечень наиболее пострадавших от пандемии НКО

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ готова предоставить правительству России перечень некоммерческих организаций (НКО), которые наиболее сильно пострадали от ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в письме секретаря ОП Лидии Михеевой на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, поступившем в ТАСС в пятницу.

"В случае, если вами (премьером - прим. ТАСС) будет принято решение о подготовке применительно к НКО перечня категорий НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, Общественная палата готова предложить соответствующий перечень", - говорится в документе.

В письме отмечается, что Общественной палатой организована горячая линия "Вместе НКО", на которую некоммерческие организации сообщают о видах помощи или поддержки, которую они оказывают гражданам, и рассказывают о проблемах, с которыми НКО сталкиваются в условиях пандемии. По данным палаты, в настоящее время на горячую линию поступило 170 обращений от НКО из 50 субъектов РФ.

Как говорится в документе, по итогам состоявшихся в четверг общественных слушаний в ОП, посвященных мерам поддержки НКО, палата выделила три группы организаций, деятельность которых наиболее подвержена воздействию пандемии и ограничительных мер по ее предотвращению. В первую группу вошли НКО, оказывающие общественно полезные услуги, во вторую группу - организации, оказывающие услуги в социальной сфере (культура, образование, соцобслуживание) и в третью группу - благотворительные организации.

Как уточнили в пресс-службе палаты, итоговый перечень НКО будет сформирован по результатам обращений, которые поступили напрямую в ОП, на горячую линию и высказанных в ходе общественных слушаний.

В письме также содержатся предложения по мерам поддержки НКО от членов палаты, которые должны помочь организациям снизить риски приостановки или значительного сокращения их деятельности в условиях пандемии. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендных платежей, приостановлении проведения проверок деятельности НКО, а также освобождении НКО от ответственности за нарушение сроков и условий государственных (муниципальных) контрактов.