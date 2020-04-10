В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Пропускной режим. В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

"В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Все пациенты имели сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

Среди умерших - пациенты от 39 до 84 лет. У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.

"Среди других заболеваний [у умерших] - гипертония, ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких] , атеросклероз, пиелонефирит", - заключили в штабе.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.