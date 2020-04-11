В Ватикане прошел крестный ход, посвященный медикам и священникам

РИМ, 11 апреля. /ТАСС/. Крестный ход перед Пасхой, который по католической традиции проводится вечером Страстной пятницы, в условиях пандемии впервые за последние более чем полвека прошел на площади перед собором Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея. Процессию с участием Папы Римского Франциска демонстрировали в прямом эфире по ряду каналов и онлайн. Эфир прошел в сотнях стран, указывает агентство ANSA.

Небольшой маршрут от обелиска, который расположен в центре площади Святого Петра (он напоминает об античной истории Вечного города), до лестницы собора прошли 10 человек, среди которых был один экс-заключенный из тюрьмы в городе Падуя. Именно в этом учреждении были выбраны авторы для написания текстов размышлений, которые произносятся во время 14 стояний, символизирующих эпизоды восхождения Христа на Голгофу и его мученическую смерть на кресте. На совершенно пустой площади установлено деревянное распятие из римской церкви Сан-Марчелло, по преданию, избавившее город от эпидемии чумы в XVI веке.

С 1964 года крестные ходы беспрерывно проходили у стен Колизея. Эта традиция была введена еще в 1750 году Папой Римским Бенедиктом XIV (1675-1758), но прерывалась почти на 100 лет - с 1871 года, когда Папа Римский после объединения Италии и устранения папского государства оказался "добровольным затворником" Ватикана. Тексты размышлений начали писать различные авторы с 1985 года по пожеланию Иоанна Павла II (1920-2005). Франциск указал, что сегодня на кресте те "медики и священники, которые погибли от коронавируса".

В субботу накануне католической Пасхи в Турине будет в качестве исключения выставлена Туринская плащаница - льняное полотно, в которое, как считается в Римско-католической церкви, было завернуто снятое с креста тело Христа. Реликвия будет также показана в онлайн-трансляции. 12 апреля, когда католический мир будет отмечать Пасху, понтифик в прямом эфире выступит с традиционным обращением к верующим "Граду и миру" также на пустой площади. Все папские воскресные проповеди и коллективные аудиенции с 8 марта проходят в форме видеомостов из-за пандемии.