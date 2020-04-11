МИД РФ напомнил о борьбе движения сопротивления с нацизмом

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России напомнило о движении сопротивления нацистам на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, в сообщении, опубликованном на странице в сети Facebook в пятницу, в Международный день движения сопротивления.

"10 апреля отмечает Международный день движения сопротивления, - говорится в сообщении. - Этот день посвящен памяти всех тех, кто сталкивался с немецкими нацистами во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 года на территориях, оккупированных третьим Рейхом".

Российские дипломаты констатировали, что наибольшего размаха движение сопротивления было в СССР, Италии, Франции, Югославии и Болгарии.

"Более 300 000 советских партизан были награждены знаками и медалями, в том числе 249, которые получили звание Героя Советского Союза, - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Два партизанских лидера, Сидор Ковпак и Алексей Федоров были награждены этим высоким титулом дважды".