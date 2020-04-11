{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ напомнил о борьбе движения сопротивления с нацизмом

Международный день движения сопротивления посвящен памяти всех тех, кто сталкивался с немецкими нацистами во время Второй мировой войны, говорится в сообщении дипведомства на странице в соцсети

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России напомнило о движении сопротивления нацистам на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, в сообщении, опубликованном на странице в сети Facebook в пятницу, в Международный день движения сопротивления.

"10 апреля отмечает Международный день движения сопротивления, - говорится в сообщении. - Этот день посвящен памяти всех тех, кто сталкивался с немецкими нацистами во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 года на территориях, оккупированных третьим Рейхом".

Российские дипломаты констатировали, что наибольшего размаха движение сопротивления было в СССР, Италии, Франции, Югославии и Болгарии.

"Более 300 000 советских партизан были награждены знаками и медалями, в том числе 249, которые получили звание Героя Советского Союза, - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Два партизанских лидера, Сидор Ковпак и Алексей Федоров были награждены этим высоким титулом дважды".

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Украине коронавирусом заразились 334 медика
Всего в стране заболели 2203 человека, сообщили в Минздраве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС