Посольство РФ в Турции сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву

ТАСС, 11 апреля. Рейс из Антальи в Москву, которым 11 апреля должны были быть вывезены граждане РФ, переносится на неопределенный срок. Сообщение об этом опубликовано в Twitter посольства РФ в Турции в пятницу.

"В связи с введением в мегаполисах Турции (включая Анталью) запрета на выход на улицу с 0:00 11.04 до 24:00 12.04 запланированный на 11.04 "вывозной рейс" Анталья - Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о новой дате рейса Анталья - Москва будет сообщено дополнительно.

Ранее на территории Турции в 30 городах был введен 48-часовой комендантский час с запретом на выход из домов.

В конце марта правительство выделило из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсации авиаперевозчикам затрат на вывоз россиян из стран, в которых сложилась неблагоприятная ситуация из-за эпидемии коронавируса. В Турции коронавирус впервые был выявлен 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных достигло 47 тыс., умерли 1 006 человек, выздоровели 2 423.