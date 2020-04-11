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Пандемия коронавируса нового типа

Паромные перевозки в Финляндию из Швеции и Эстонии приостановлены из-за коронавируса

Ранее правительство Финляндии рекомендовало компаниям прекратить продажу билетов на паромы, которые отправляются с 11 апреля

ХЕЛЬСИНКИ, 11 апреля. /ТАСС/. Финляндия с 11 апреля по 13 мая приостанавливает паромные пассажирские перевозки из Швеции, Эстонии, а также Германии из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба финского кабмина.

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В начале апреля правительство рекомендовало компаниям, занимающимся перевозками на паромах в Финляндию из Швеции, Эстонии и Германии, "прекратить продажу билетов пассажирам на паромы, которые отправляются с 11 апреля". Рекомендация будет действовать до 13 мая, уточнил кабмин, и не затронет грузоперевозки. Кроме того, эти ограничения не коснутся движения паромов между материковой Финляндией и автономией в ее составе - Аландскими островами.

Перевозки пассажиров на паромах между Финляндией и другими странами заметно сократились еще раньше из-за других ограничительных мер, принятых правительством.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Финляндии достигло 2 769. Умерли 48 человек.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. С 28 марта по 19 апреля власти ограничили передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны, чтобы не допустить распространения инфекции. В Финляндии закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться группами более 10 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ЭстонияШвецияГерманияФинляндияПандемия коронавируса нового типа
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