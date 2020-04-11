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75-летие Победы

Российские дипломаты вручили ветеранам в Нью-Йорке медали к 75-летию Победы

245 медалей и удостоверений к ним передали Американской ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего СССР

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Дипломаты генерального консульства РФ в Нью-Йорке вручили медали по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и ветеранам Второй мировой войны из бывшего СССР. Об этом сообщается в пятницу на странице дипмиссии в Facebook.

"10 апреля дипломаты генконсульства передали 245 медалей и удостоверений к ним Американской ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего СССР, возглавляемой Леонидом Борисовичем Розенбергом", - отмечается в заявлении.

Генконсульство "продолжает работу по награждению ветеранов юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", несмотря на кризис, связанный с распространением нового коронавируса, подчеркивается в сообщении дипмиссии.

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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