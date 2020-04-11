Военных РФ перебросят из Белграда в Ниш, где сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом 

БЕЛГРАД, 11 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты, отказывающие помощь Сербии в борьбе с коронавирусом, будут передислоцированы из Белграда в Ниш из-за сложной эпидемиологической обстановки на юге страны. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. 

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"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городах на юге Сербии принято решение о передислокации группы российских медиков и специалистов РХБЗ в сербский город Ниш для проведения дезинфекции в медицинских учреждениях", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи, специализирующихся на лечении больных, не зараженных коронавирусной инфекцией, в частности в онкологических и кардиологических клиниках.

"Для предотвращения заражения медицинского персонала от инфицированных пациентов российские эпидемиологи дали рекомендации по организации приема и сортировке поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима в отделениях, организации питания", - рассказали в Миноброны.

По данным министерства, специалисты РХБ защиты Минобороны России продолжили проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде. На регулярной основе проводится санитарная обработка операционных и реанимационных блоков. "Медучреждение отказалось от проведения плановых оперативных вмешательств, однако продолжает проводить экстренные хирургические операции и диагностические исследования по неотложным показаниям", - добавили в ведомстве.