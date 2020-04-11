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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: платформу HBO Max запустят без проекта с актерами сериала "Друзья"

Начало съемок нового проекта с актерами популярного сериала отложили из-за коронавируса
Актеры сериала "Друзья" - Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан AP Photo/Reed Saxon
Описание
Актеры сериала "Друзья" - Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан
© AP Photo/Reed Saxon

ТАСС, 11 апреля. Запуск стриминговой платформы HBO Max состоится без нового проекта, в котором должен воссоединиться основной состав популярного сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004), это связано с переносом съемок из-за пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление HBO Max.

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"Как мы сообщали ранее, съемки отложены из-за пандемии коронавируса нового типа. Это значит, что специальный выпуск [нового проекта] не будет доступен на платформе в первый день запуска", - говорится в заявлении.

Ранее журнал Variety со ссылкой на свои источники сообщал, что начало съемок нового проекта с актерами сериала "Друзья" для платформы HBO Max отложено из-за распространения нового коронавируса. Этот проект должен был помочь в раскрутке стриминговой платформы, запуск которой запланирован на май 2020 года.

Мультимедийный конгломерат WarnerMedia 22 февраля объявил о воссоединении состава сериала "Друзья" для съемок в новом проекте для HBO Max. Режиссером и продюсером продолжения культового сериала выступит Бен Уинстон, который будет сотрудничать с продюсерами оригинального телешоу. По данным источника Variety, все шесть основных актеров получат как минимум по $2,5 млн за участие в проекте.

Комедийный сериал "Друзья", рассказывающий о жизни шестерых приятелей из нью-йоркского района Манхэттен, транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус".

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