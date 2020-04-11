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Пандемия коронавируса нового типа

В Белоруссии заявили, что не нуждаются в российских тестах на коронавирус

Как отметил глава МИД республики Владимир Макей, переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению 30 тыс. тестов не привели к результату
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© Игорь Онучин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава белорусского МИД Владимир Макей считает, что на данный момент республике не нужно закупать у России тест-системы для диагностики коронавируса. Об этом он сообщил в интервью белорусскому порталу tut.by, опубликованном в пятницу.

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"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тыс. тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран", - заявил Макей. Он также добавил, что ранее РФ уже передавала Белоруссии 10 тыс. тестов.

Отвечая в интервью на вопрос, планируется ли в Белоруссии в этом году парад ко Дню Победы, Макей подчеркнул, что конкретное решение будет принято ближе к дате праздника в зависимости от развития ситуации в стране.

По последним данным, в Белоруссии число заразившихся коронавирусом приближается к 2 тыс., зарегистрировано 19 летальных исходов. Наибольшее число заболевших - в Минске, Витебске и Минской области. Министр здравоохранения республики Владимир Караник 9 апреля заявил, что пик распространения коронавируса в стране прогнозируется на конец апреля - начало мая. В пятницу Минздрав Белоруссии сообщил о продлении школьных каникул до 18 апреля.

Теги
БелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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