В Белоруссии заявили, что не нуждаются в российских тестах на коронавирус

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава белорусского МИД Владимир Макей считает, что на данный момент республике не нужно закупать у России тест-системы для диагностики коронавируса. Об этом он сообщил в интервью белорусскому порталу tut.by , опубликованном в пятницу.

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тыс. тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран", - заявил Макей. Он также добавил, что ранее РФ уже передавала Белоруссии 10 тыс. тестов.

Отвечая в интервью на вопрос, планируется ли в Белоруссии в этом году парад ко Дню Победы, Макей подчеркнул, что конкретное решение будет принято ближе к дате праздника в зависимости от развития ситуации в стране.

По последним данным, в Белоруссии число заразившихся коронавирусом приближается к 2 тыс., зарегистрировано 19 летальных исходов. Наибольшее число заболевших - в Минске, Витебске и Минской области. Министр здравоохранения республики Владимир Караник 9 апреля заявил, что пик распространения коронавируса в стране прогнозируется на конец апреля - начало мая. В пятницу Минздрав Белоруссии сообщил о продлении школьных каникул до 18 апреля.