Большинство предприятий торговли и сферы услуг возобновили работу в Забайкалье

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля на совещании с губернаторами в режиме видеоконференции подчеркнул, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики. Глава государства поручил правительству РФ проанализировать и дать рекомендации коллегам в регионах "о целесообразности принятия тех или иных мер или нецелесообразности их использования".

"С сегодняшнего дня мы действительно дали добро на открытие большинству магазинов и предприятий сферы услуг", - процитировала в субботу пресс-служба слова зампреда правительства края Александра Бардалеева.

Кроме предприятий непрерывного цикла в перечень компаний, на которые не распространяются ограничения, вошли организации, которые занимаются ремонтом техники, парикмахерские и салоны красоты, бани, в них должна проводиться дезинфекция и присутствовать не более пяти человек, а также химчистки и прачечные. Разрешена вся без исключения розничная торговля.

Предприятия должны соблюдать санитарные нормы, в частности, продавцы и посетители обязаны носить маски, помещения должны регулярно проветриваться, сотрудникам нужно регулярно измерять температуру, также должна соблюдаться дистанция в 1,5 м. Рестораны, кафе и столовые до улучшения эпидемиологической обстановки продолжают работать только навынос. По-прежнему не работают организации, осуществляющие деятельность в области культуры, спорта, образования, досуга и развлечений в очном режиме.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.