В РПЦ считают необоснованным страх ажиотажа из-за привоза в Москву Благодатного огня

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Страх ажиотажа среди верующих вокруг прибытия в Москву из Иерусалима Благодатного огня в Пасху необоснован, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Таким мнением он поделился ТАСС в интервью в субботу.

"Думаю, что опасаться ажиотажа здесь не следует. Если Благодатный огонь будет доставлен, он будет, как и прежде, распределен по храмам. Но, как я уже много раз напоминал, отвечая на этот вопрос в последние дни... Пасха и без Благодатного огня не будет менее благодатной", - сказал ТАСС митрополит Иларион.

Ранее глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор сообщал ТАСС, что церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля без присутствия паломников. После церемонии схождения представители Греческой православной церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица.

В пресс-службе Фонда Андрея Первозванного, который традиционно доставляет огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе, заявили журналистам, что массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не представляется возможной в связи с пандемией.