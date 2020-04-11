Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму начнут применять с 15 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса начнут применять на территории Крыма с 15 апреля, сообщил в субботу на ежедневном совещании по предотвращению распространения заболевания на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

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Аксенов в пятницу сообщил, что из-за большого количества нарушений режима самоизоляции в регионе будут введены штрафы по примеру Москвы. Депутаты Госсовета Крыма приняли в двух окончательных чтениях соответствующие поправки к региональному закону об административных правонарушениях.

"До среды, [15 апреля], выработаем по штрафам [механизм], но ни один крымчанин незаслуженно не пострадает", - сказал Аксенов. Он добавил, что до 15 апреля правоохранители будут проводить с нарушителями режима профилактические беседы.

"Три дня будут профилактические мероприятия, затем будем жестко преследовать тех, кто нарушает режим самоизоляции", - сказал на совещании председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Согласно новому закону, мера ответственности за нарушение режима самоизоляции в Крыму для физических лиц - штраф 4 тыс. рублей, при повторном нарушении или при совершении нарушения за рулем автомобиля - 5 тыс. рублей. Поправки также предусматривают санкции для торговых точек и предприятий общественного питания, которые не исполняют требования о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения - до 500 тыс. рублей.

Ситуация с коронавирусом в Крыму

Аксенов 17 марта 2020 года подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, в который затем вносился ряд дополнений. В частности, для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в регионе обязали граждан не покидать места проживания без острой необходимости до 30 апреля 2020 года. С 9 апреля также все граждане, прибывающие в Республику Крым из других регионов России, должны самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они будут отправляться в обсерватор.

В связи с ситуацией с коронавирусом 6 апреля крымский парламент принял изменения в регламент работы, позволяющие проводить заочные голосования. По новым правилам, депутатам направляют пакеты документов в электронном виде. Они заполняют листы заочного голосования и направляют на электронную почту, а оригиналы представляют в счетную комиссию.