В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек. Об этом сообщила журналистам в субботу заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 499 человек", - сказала она.

Заммэра добавила, что в больницах города созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей: инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 апреля, зарегистрированы 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.