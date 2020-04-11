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Пандемия коронавируса нового типа

В Иране заявили, что остро нуждаются в масках и аппаратах ИВЛ

В посольстве Ирана в РФ указали, что Москва не только оказала Тегерану медицинскую помощь, но и заняла дружественную позицию в отношении американских санкций, выступив за их отмену

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Иран в борьбе с коронавирусом остро нуждается в медицинских масках, аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), диагностических тест-системах и многом другом. Об этом ТАСС заявили в посольстве Ирана в Москве.

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"Потребности Ирана для противостояния данному заболеванию были объявлены министерством иностранных дел и другими соответствующими ведомствами, в том числе министерством здравоохранения, и [списки, в которых отражены] эти потребности были направлены странам, в том числе и России. Это такие позиции, как медицинские маски, аппараты ИВЛ, медицинские костюмы, эффективные лекарственные препараты для лечения данного заболевания, диагностические тест-системы и так далее, - отметили в посольстве. - Россия отправила в Иран в качестве гуманитарной помощи 500 тест-систем на коронавирус, которые могут быть использованы для 50 тыс. человек".

В иранском диппредставительстве указали, что Россия не только оказала Ирану медицинскую помощь, но и заняла дружественную позицию в отношении американских санкций, выступив за их отмену, в частности, в нынешних условиях распространения коронавируса. Также Россия стала автором резолюции в ООН, которая, "столкнулась с возражением США", добавили там.

"Тем не менее с учетом человеческих и гуманитарных аспектов данной темы естественно, что все народы и все страны, задействованные в борьбе с данным заболеванием, направляют свои усилия на предотвращение большего распространения данной инфекции и ее искоренению. Народ Ирана находится в таких условиях, при которых одновременно он сталкивается с коронавирусом и жестокими американскими санкциями, но тем не менее прикладывает огромные и заслуживающие восхищения усилия, которые отмечаются международными соответствующими организациями, в частности Всемирной организацией здравоохранения. Естественно, что в такой ситуации существует большее ожидание от своих друзей", - подчеркнули в посольстве.

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты, многие страны ограничили сообщение с республикой. Власти Ирана временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами. По последним официальным данным, общее число заболевших в стране достигло 68 192.

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