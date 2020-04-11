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Парк Гагарина, Центр урбанистики МГУ и ТАСС запустили проект "Покорение космоса online"

Он будет опубликован в социальных сетях и на сайте парка

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Проект "Покорение космоса online", воспроизводящий хронологию нескольких дней перед полетом Юрия Гагарина в космос, стартовал в социальных сетях в преддверии Дня космонавтики. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Центра урбанистики экономического факультета МГУ, запустившего проект совместно с агентством ТАСС в рамках поддержки возведения Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина в Саратовской области.

"В рамках Дня космонавтики в социальных сетях запущен онлайн-проект, который возвращает читателей в 1961 год и восстанавливает полную хронологию событий, которые происходили в период с 10 по 12 апреля 1961 года. Задача проекта - погрузить человека в атмосферу подвига Юрия Гагарина и первого полета человека в космос. Хронология тех дней включает в себя не только исторические факты, но и воспоминания, а также цитаты Юрия Гагарина", - сообщили в пресс-службе.

Проект будет публиковаться с соблюдением исторической хронологии в социальных сетях на страницах Парка покорителей космоса и на сайте парка (1961.паркгагарин.рф), говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что цитаты Гагарина прочтет известный человек, однако кто именно это будет, пока не сообщается.

"Мы хотим не только рассказать о событиях 1961 года, но и перенести читателей в год 2020-й, чтобы рассказать о том, что нынешнее поколение помнит и чтит подвиги героев того времени", - отмечают в пресс-службе.

В рамках проекта "Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина" к 60-летнему юбилею первого полета человека в космос, 12 апреля 2021 года, планируется открыть мемориально-образовательный комплекс рядом с городом Энгельс Саратовской области, в местности, где Гагарин приземлился после своего полета 12 апреля 1961 года.

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