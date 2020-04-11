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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 8,8 тыс.

За сутки число заразившихся в столице увеличилось на 1030

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Новые 1030 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в столице зарегистрировано 8 852 заразившихся.

За сутки в столице выписали 149 человек. Также за прошедшие сутки умерли восемь человек в Москве.

Среди 1030 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве более половины - это люди младше 45 лет, в том числе дети.

"47,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% - от 46 до 65 лет и еще 12% старше 65 лет, причем почти 4% из них - старше 80 лет. Также 5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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