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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти Москвы дополнительно выделят до 10 тыс. коек для заразившихся коронавирусом

В городе работают 25 стационаров для приема больных с коронавирусом, задействованы возможности не только городских, но и федеральных и частных клиник

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы в ближайшие две недели выделит дополнительно для лечения заразившихся коронавирусом до 10 тыс. коек. Об этом в субботу сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 13,5 тыс.

"В ближайшие две недели только система здравоохранения Москвы дополнительно направит на борьбу с коронавирусной инфекцией от 7 до 10 тыс. коек", - сказала Ракова.

По ее словам, резкий рост числа госпитализаций оказывает серьезное давление на систему здравоохранения, именно поэтому в Москве было принято решение об увеличении коечного фонда.

Заммэра напомнила, что изначально планировалось развернуть около 20 тыс. коек. Уже сейчас в Москве работают 25 стационаров для приема больных с коронавирусом, задействованы возможности не только городских, но и федеральных и частных клиник.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (12:07 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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