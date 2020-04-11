Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

ТАСС, 11 апреля. Извержение вулкана Анак-Кракатау произошло в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Суматра и Ява, сообщает в субботу газета The Jakarta Post со ссылкой на Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий (PVMBG).

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров. Спустя полчаса вулканологический центр зафиксировал еще один выброс пепла, высота столба составила более 500 метров, извержение продолжалось 38 минут. По информации представителей центра, облако вулканического пепла двигалось в северном направлении. Отмечается, что выброс пепла продолжался вплоть до утра субботы.

"[Извержение] находится в пределах уровня, допустимого для района, подверженного стихийным бедствиям. Извержения могут продолжиться, но вулканической активности, которая могла бы привести к большей интенсивности извержения, обнаружено не было", - приводит газета слова главы центра.

В результате извержения вулкана Кракатау в 1883 году погибли около 36 тыс. человек. В 1927 году на месте катастрофы возник новый вулкан Анак-Кракатау ("Сын Кракатау"), который сохраняет активность. В декабре 2018 года в ходе его частичного обрушения и последовавшего цунами погибли более 430 человек, около 14 тыс. получили ранения.