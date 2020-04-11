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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы советуют автомобилистам пока не менять резину на летнюю

Люди в очередях на шиномонтажах нарушают решим самоизоляции, сообщили в ЦОДД

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Москвичам пока не стоит заниматься сменой зимней резины на летнюю на своих автомобилях, не создавать очередей в шиномонтаж и не нарушать режим самоизоляции. Об этом заявили в субботу в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Москве значительно потеплело, и люди массово выстроились в очередь в шиномонтаж, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю. Напоминаем, что в Москве действует режим самоизоляции, поэтому мы настоятельно просим оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции. Переобуть автомобиль можно позже, после снятия режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил, что автомобилистам в Москве пока рано менять шины, об этом стоит задумываться лишь во второй половине апреля, так как обычно к этому времени снега уже практически не бывает, как и продолжительных периодов с отрицательными значениями температуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 10 апреля мэр объявил, что столичные власти с 13 апреля на неделю приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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