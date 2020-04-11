Студенческий театральный фестиваль "Твой шанс" пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международный студенческий фестиваль "Твой шанс", в котором примут участие юные артисты из разных городов России, а также из Болгарии, Венгрии, Германии и Румынии, пройдет в формате онлайн-трансляций с 13 по 27 апреля. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе организатора - московского центра "На Страстном".

"Впервые за 16 лет своего существования спектакли фестиваля "Твой шанс" смогут увидеть зрители из любой точки земного шара. Онлайн-трансляции лучших студенческих спектаклей в течение 15 дней будут транслироваться для всех желающих в социальных сетях Театрального центра, согласно афише", - сказали в пресс-службе.

По словам директора фестиваля Михаила Пушкина, с 13 апреля ежедневно в 19:00, как и было запланировано, будет "открываться вместо занавеса доступ к одному из спектаклей". "Что для нас особенно важно - мы сохраним нашу фишку и после каждого онлайн-просмотра будем проводить в прямом эфире обсуждение спектакля с его создателями и со зрителями", - передают его слова в пресс-службе.

Пользователи смогут присоединиться к онлайн-обсуждениям всех спектаклей фестиваля в прямом эфире, которые проведут молодые театральные критики, а также опытные мастера жанра устного рецензирования.

В пресс-службе предупредили, что в связи с переходом в онлайн-формат в афише фестиваля произошли изменения. На данный момент в рамках фестиваля запланированы шесть зарубежных спектаклей и показы пяти постановок московских театральных вузов.

Зарубежная программа

Европейская программа фестиваля "Твой шанс" состоит из выступлений творческих вузов Германии, Италии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Театральная академия Гамбурга и немецкий Театр Талия представят студенческую работу по произведениям Даниила Хармса "Погибшие в житейском поле" в режиссуре актера Театра Талия Йорга Поля. К Шекспиру обратятся студенты Национальной академии драматического искусства им. Сильвио Д’Амико (Италия) и режиссер Луиджи Сиракуза, которые покажут спектакль "Что есть человек?" по мотивам трагедии "Гамлет".

Студенты румынского Национального университета театра и кино им. И. Л. Караджале представят в камерном пространстве пьесу британского драматурга Питера Шеффера "Эквус", намеренно разрушая границы между зрителями и актерами. Артисты из Университета Капошвара в Венгрии привезут постановку "Лир" - современную интерпретацию шекспировской трагедии.

Впервые за историю фестиваля Национальная академия театра и кино имени Крыстё Сарафова (Болгария) покажет проекты сразу двух курсов: постановку Мастерской Пламена Маркова "Нечистый" по пьесе Нины Садур "Панночка" и спектакль курса Пенко Господинова "Леди Макбет Мценского уезда" по повести Николая Лескова.

Москва и регионы

Гости фестиваля увидят также постановки пяти ведущих театральных вузов Москвы. Выпускной курс Виктора Рыжакова Школы-студии МХАТ представит спектакль "Чуш". Спектакль "Чудо святого Антония" покажет актерско-режиссерская мастерская Леонида Хейфеца ГИТИС. Третий курс Констанина Райкина Высшей школы сценических искусств представит постановку "В тени Бродского" по текстам ленинградских поэтов-шестидесятников.

Студенты мастерской Владимира Иванова Театрального института им. Бориса Щукина сыграют спектакль "Процесс". Курс Александра Михайлова во ВГИКе представит на фестивале спектакль "Двенадцать стульев". Региональная афиша фестиваля "Твой шанс" состоит из мастерских ведущих театральных школ России: Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и Саратова.

Также традиционно во время фестиваля будет работать выставка молодых театральных художников имени Олега Шейнциса. На странице Театрального центра СТД РФ в Facebook будут опубликованы макеты, эскизы декораций и костюмов более 50 молодых художников из ГИТИСа, ВГИКа им. С.А. Герасимова, Школы-студии МХАТ, МГХПА им. С.Г. Строганова, МГАХИ имени В.И. Сурикова и КМТИ им. Г.П. Вишневской.

Спектакль, который признают победителем смотра, будет объявлен на онлайн-церемонии закрытия фестиваля 27 апреля, он получит титул Гран-при фестиваля и возможность в течение всего будущего сезона идти на сцене Театрального центра "На Страстном". А лучшему молодому художнику вручат приз в размере $1 000 на дальнейшие творческие проекты.