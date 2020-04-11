Посевная на Ставрополье преодолела "экватор"

СТАВРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края, который входит в тройку лидеров по стране по валовому сбору зерна, засеяли более половины площадей, запланированных на время весенних полевых работ. Сейчас в регионе идет сев кукурузы, подсолнечника, яровых зерновых культур, фермеры работают весь световой день и ежедневно обсуждают погоду - засуха может серьезно подкорректировать планы на урожай. Поэтому из-за отсутствия осадков здесь переживают гораздо больше, чем из-за ситуации с коронавирусом.

На Ставрополье режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса в России и мире действует до конца апреля 2020 года. Многие предприятия и организации приостановили свою работу, сотрудники отправлены по домам, или переведены на дистанционный формат работы. В сельском хозяйстве обеспечить такой режим невозможно - все должно быть сделано вовремя, иначе регион останется без урожая.

"Озимыми зерновыми в Ставропольском крае осенью 2019 года были засеяны площади более 2 млн га, яровой сев в регионе составит 926 тыс. га. В хозяйствах всех категорий на Ставрополье уже посеяно более 51,1% от плана. На посевах сельскохозяйственных культур сохраняется дефицит влаги", - сообщили ТАСС в краевом министерстве сельского хозяйства.

Площади зерновых культур на Ставрополье превышают 3 млн га. Урожай 2020 года в крае закладывался в сложных условиях с первых этапов - сев озимых шел в период дефицита влаги, зимой снега и дождей было недостаточно, весной осадков пока также крайне мало.

"Виды на урожай были неплохие, а влаги нет, зима сухая, весна тоже. Все сделали как положено, провели обработку, борьбу с болезнями, а что будет дальше, все равно сложно спрогнозировать. Наличие влаги для нашего округа - это главный ограничивающий фактор", - рассказал ТАСС начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Петровского городского округа Ставропольского края Владимир Ковтун.

Не простужаться и соблюдать гигиену

Одно из крупнейших предприятий Петровского городского округа - ООО "АПК филиал "Ставрополь-Кавказский", площадь пашни превышает 15,2 тыс. га, штат сотрудников насчитывает около 300 человек.

"Паники у нас никакой нет, обычные способы защиты - не простужаться, чтобы не ослаблять организм. Соблюдаем правила гигиены, моем руки чаще. У нас в эту пору пиковая нагрузка, на удаленную работу нам переводить некого. Не позволяем человеку с какими-то признаками простуды оставаться на работе, если что - сразу к медикам", - рассказал директор предприятия Николай Старокожев.

Основной сев зерновых, как и большинство производителей края, на предприятии провели осенью, озимый клин за счет запасов зимней влаги позволяет получать более стабильный урожай. Сейчас идет сев яровых культур, одни из последних в очереди на сев - подсолнечник и кукуруза.

"Все было бы хорошо, получили озимые посевы в соответствии с вложенным трудом, были чудесные посевы на начало весенней вегетации, а сейчас с каждым днем ситуация меняется. Поскольку неизвестно, когда пойдет дождь, настроение неважное. Сказали бы - сегодня, мы бы сразу заулыбались", - сказал Старокожев и добавил, что засуха для аграриев сейчас страшнее коронавируса.

Один из тех, кто постоянно находится в поле, - механизатор Николай Грибанов. Сейчас он ведет подготовку почвы под урожай 2021 года. "Дети у меня школьники, готовятся учиться дистанционно. В тракторе вожу антисептик, - достает механизатор из трактора пластиковую бутылочку с прозрачным раствором. - Жена сделала, руки протирать. Приехал откуда-нибудь - сразу обрабатываю руки, в трактор сел и поехал. Да и дома, не успел зайти - мой руки, мой лицо. Все равно есть опасения, лучше подстраховаться".

Время на вес золота

На проведение посевной кампании пандемия не влияет, отмечают аграрии. Хозяйства заранее подготовили необходимое оборудование, запчасти, семена.

"Пока никаких изменений не заметили - все договоры на поставки были заключены ранее, резких скачков в ценах не замечаем, поскольку поставки пока идут по прежним ценам. На будущее загадывать сложно, может, будет и подорожание - зачастую используется импортная техника, сельскохозяйственный инвентарь. Но сейчас сложно предугадать, как будет развиваться ситуация", - рассказал Владимир Ковтун.

Работы в поле весной идут весь световой день, во время осеннего сева некоторые хозяйства работают и в темноте, ориентируясь по навигаторам. "Сокращенный график работы - с семи до семи, шутит директор предприятия Николай Старокожев. - Во время сева озимых работы еще больше. У нас ситуация не позволяет сидеть дома, нам нужно каждый день выходить на работу, паники никакой у нас нет".

Даже один день простоя в сельском хозяйстве может сбить весь запланированный режим работы. "Сельское хозяйство - отрасль, где производственный цикл является непрерывным, где-то приостановишься, то уже не догонишь. Сейчас идет химпрополка озимых культур, не обработаем - время уйдет, фаза развития пшеницы уйдет, уже не провести обработку. Все нужно делать вовремя", - отметил Ковтун.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил, что первоочередной обязанностью отрасли сельского хозяйства является обеспечение населения продовольствием. Одна из задач в настоящее время - бесперебойное функционирование и проведение посевной кампании в штатном режиме. Яровой сев в России в 2020 году проведут на площади более 50 млн га.