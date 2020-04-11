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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае рассказали, во сколько обходится лечение больного COVID-19

Стоимость лечение пациента с коронавирусом составляет $3 тыс. Тяжелобольного - $21 тыс.

ПЕКИН, 11 апреля. /ТАСС/. Средняя величина расходов на лечение одного пациента с коронавирусом в Китае составляет 21,5 тыс. юаней (порядка $3,07 тыс.), лечение тяжелобольного - в 150 тыс. юаней (около $21,4 тыс.). Об этом в субботу сообщил представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь.

"По данным на 6 апреля, средние расходы на стационарное лечение одного человека с подтвержденным диагнозом коронавируса составили около 21,5 тыс. юаней (около $3,07 тыс.)", - приводит его слова объединенный сайт Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

"В настоящее время расходы на лечение тяжелобольных в среднем обходится в 150 тыс. юаней (порядка $21,4 тыс.) на человека, для некоторых пациентов в критическом состоянии расходы на лечение и вовсе достигают сотен тысяч юаней, а иногда превышают 1 млн юаней", - указал представитель управления.

По данным на 11 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 81,9 тыс. человек, более 3,3 тыс. умерли, свыше 77,5 тыс. выздоровели.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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