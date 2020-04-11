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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Отдельный рейс организуют для возвращения около 160 томичей из Таиланда

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, пока формируется рейс для пассажиров из Новосибирской области

ТАСС, 11 апреля. /ТАСС/. Департамент международных и региональных связей администрации Томской области во взаимодействии с МИД РФ и Росавиацией решает вопросы организации вывоза томичей из Таиланда. Будет сформирован рейс для жителей Томской области, которых в Таиланде около 160, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

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"Сейчас формируется рейс для пассажиров из Новосибирской области, которых там очень много. Будет сформирован рейс для томичей. По нашей информации, всего в Таиланде находятся около 160 жителей Томской области. Мы находимся с частью из них в контакте. В других странах такого количества томичей нет", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Юрия Гурдина.

Вывозные рейсы из Таиланда

По состоянию на 5 апреля, согласно обновленным спискам российского посольства, порядка 6 тыс. россиян не могли вылететь из Таиланда в Россию.

7 апреля около тысячи граждан РФ были вывезены в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск из бангкокского аэропорта Суваннапхум после массовой отмены рейсов на родину в начале месяца. Вместе с тем посольство РФ сообщило об отмене двух рейсов авиакомпании S7 (Пхукет - Новосибирск и Бангкок - Владивосток), которые были запланированы на 7 и 8 апреля соответственно. Позже появилась информация о рейсе Пхукет - Санкт-Петербург - Москва, который должен был состояться 9 апреля, но вылетел 10 апреля с 228 российскими туристами на борту.

На 12 апреля в 19:35 по местному времени (15:35 мск) запланирован рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок - Красноярск, 14 апреля - рейсы S7 по маршрутам Бангкок - Иркутск, Бангкок - Новосибирск, 16 апреля ожидается рейс "Уральских авиалиний" по маршруту Бангкок - Иркутск (дозаправка) - Казань - Уфа. К перевозке допускаются только граждане России, которые проживают в соответствующих регионах.

Теги
ТаиландРоссияТомская областьСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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