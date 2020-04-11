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Пандемия коронавируса нового типа

В Свердловской области в первый день действия штрафов выявили 5 нарушителей самоизоляции

В регионе зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Пять протоколов о нарушении особого режима самоизоляции составили в отношении жителей и юридических лиц в Свердловской области в первый день вступления в силу соответствующего закона, сообщил в субботу оперативный штаб по региону.

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"В ближайшее время [протоколы] будут направлены в суд, который примет решение о наложении штрафов. Контролировать соблюдение введенных в регионе ограничений сотрудникам министерства общественной безопасности помогают полицейские", - говорится в сообщении штаба.

В четверг депутаты Свердловской области приняли закон, согласно которому нарушение особого режима влечет ответственность в виде штрафов - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц, от 500 тыс. до миллиона рублей - для юридических лиц. Он начал действовать 11 апреля.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в Свердловской области зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего по региону зарегистрировано 74 случая, 35 заболевших выздоровели, смертельных случаев не зарегистрировано. Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое, четырех - средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Число заболевших коронавирусом в Уральском федеральном округе за последние сутки выросло на 39 человек, всего в регионах УрФО диагноз подтвердился у 249 человек.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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