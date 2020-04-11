Новые случаи коронавируса выявлены в десяти регионах ЦФО

В Брянской области зафиксирован самый большой в ЦФО (кроме Москвы и Московской области) прирост за последние сутки - 26 новых случаев. По данным регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, состояние большинства из заразившихся удовлетворительное. "Четыре пациента старшее 66 лет подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких), их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое", - сообщили в штабе.

По данным на 11 апреля, в Брянской области с начала пандемии коронавируса заразились 123 человека, в Тульской - 71, в Ивановской - 62, Липецкой - 58, Рязанской - 55, во Владимирской - 48, в Курской - 42, Воронежской - 37, Тамбовской - 33, Тверской - 31, Белгородской - 26, Орловской - 25, Калужской - 24, Смоленской - 17, Костромской - 15, в Ярославской - 13. Во Владимирской области умер мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Костромской - 70-летняя женщина.

ВОРОНЕЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионах Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области) за сутки увеличилось на 97, новые случаи выявлены в десяти регионах, общее число заразившихся составляет 684 человека. Самый большой прирост за сутки - 26 случаев - отмечен в Брянской области, сообщили в субботу власти регионов.

Вдвое выросло за сутки число заразившихся в Курской области. "На 11 апреля в Курской области зарегистрировано 42 лабораторно подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией - данные о еще 21 человеке поступили сегодня в регион из референс-центра в Москве", - сообщили в региональном штабе. По его данным, на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 800 человек, а в областной инфекционной больнице находятся 68 человек с признаками острых респираторных инфекций и с пневмониями.

В Рязанской области число заразившихся выросло на 17 человек за сутки - до 55 человек.

Небольшой рост каждый день

Число подтвержденных случаев коронавируса стало больше на шесть - в Калужской и во Владимирской областях, на пять - в Орловской, на четыре - в Смоленской области, на три - в Липецкой и на два - в Ярославской области.

В Тверской области, по данным регионального штаба, за сутки выявили семь новых случаев заражения - общее число заражений с начала пандемии коронавируса выросло до 31. Трое выписаны после выздоровления, а 28 еще остаются в больнице, их состояние удовлетворительное. Такую же характеристику состоянию пациентов дают медики в Тульской области, где коронавирус в общей сложности подтвержден у 71 человека, причем, последние пять случаев были зарегистрированы 10 марта. В Смоленской области число заразившихся достигло 17, четыре из них выявлены за последние сутки, состояние у них также удовлетворительное. "Из числа заболевших два человека прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Все остальные посещали неблагополучные регионы или имели контакт с больными людьми, прибывшими в Смоленскую область из других регионов", - отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В легкой форме

По данным региональных штабов, у большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме. Но есть и тяжелые ситуации, как в Брянске, и средней степени - например, в Костромской области.

По данным оперативного штаба Ивановской области, за сутки в регионе подтвердились еще два случая заражения коронавирусом, за это же время выявлено восемь положительных экспресс-тестов, которые направлены в федеральные лаборатории для подтверждения или опровержения диагноза. Ранее туда же были отправлены 14 положительных экспресс-тестов, по которым ответа пока нет. "На сегодняшний день под наблюдением остаются 2 299 человек с разными сроками окончания карантина. Госпитализированы с симптомами простудных заболеваний 129 человек", - сообщили в региональном оперштабе, добавив, что никому из госпитализированных не требуется кислородная поддержка с помощью ИВЛ.

Ситуация в стране

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.