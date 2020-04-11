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Телеканалы "Газпром медиа" будут транслировать пасхальные церковные службы

Ресурсы холдинга также предоставят зрителям доступ к прямым онлайн-трансляциям

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Телеканалы, входящие в холдинг "Газпром медиа", обеспечат производство трансляций церковных служб в преддверии Пасхи, сообщает в субботу пресс-служба холдинга.

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В состав холдинга входят девять федеральных телеканалов - НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ-4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Супер".

"В преддверии Пасхи ресурсы холдинга "Газпром-медиа" организуют производство и передачу сигнала трансляций церковных богослужений из православных храмов Москвы и Санкт-Петербурга и пасхального богослужения в московском соборе Армянской апостольской церкви. Производство трансляций православных богослужений реализуется в партнерстве с Отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что съемки богослужений обеспечит производственное подразделение на базе "Матч ТВ", а для съемок крупных мероприятий департамент производства трансляций задействует специальную телевизионную технику, включая передвижные телевизионные станции и станции спутниковой связи, а также специальную автомобильную технику.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, для зрителей ресурсы холдинга также предоставят доступ к прямым онлайн-трансляциям церковных богослужений. Все трансляции будут доступны по специальному адресу vera.premier.one, где также будет показана трансляция католической пасхальной службы из Ватикана", - отметили в холдинге.

В "Газпром медиа" сообщили, что организуют трансляции богослужений в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), пасхального богослужения и послания папы Римского Франциска из собора Святого Петра в Ватикане 12 апреля, Великий четверг 16 апреля и Великую пятницу 17 апреля, а также пасхальных богослужений из храма Христа Спасителя в Москве и Феодоровского собора в Санкт-Петербурге 18 апреля.

Холдинг "Газпром-медиа" - ведущий диверсифицированный медиахолдинг России и Восточной Европы, объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах. На сегодняшний день в его состав входят девять федеральных телеканалов, 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний, спутниковый оператор НТВ-Плюс и 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы").

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