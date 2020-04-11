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Пандемия коронавируса нового типа

В Белоруссии коронавирусом инфицирован 301 медработник

У многих заболевание проходит бессимптомно, сообщили в Минздраве республики

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом работников учреждений здравоохранения Белоруссии к настоящему времени достигло 301. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения республики Владимир Караник на брифинге.

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"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. Больше всего заболевших в Минске, на втором месте Витебская область, затем Минская область. В других регионах единицы [заболевших медиков]", - сказал глава ведомства.

По словам Караника, там, где клиники были перепрофилированы и подготовлены заранее, меньше зараженных медиков. "Выводы сделаны, проводится обучение персонала правилам использования средств защиты", - отметил министр. Он уточнил, что "абсолютное большинство инфицированных работников находится в удовлетворительном состоянии". "У многих это заболевание проходит бессимптомно, у некоторых есть признаки воспалительных процессов легких, они получают адекватное лечение. Никто из них (медиков - прим. ТАСС) не находится на искусственной вентиляции легких", - проинформировал глава Минздрава Белоруссии.

По последним данным Минздрава, число инфицированных новым коронавирусом в Белоруссии составляет 2 226, зарегистрировано 23 летальных исхода.

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БелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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